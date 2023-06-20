Асу Алмабаев отправился в США для подготовки к дебюту в UFC

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев отправился в США. В августе текущего года ему предстоит дебютировать в мировом промоушене UFC, передает NUR.KZ.

В США боец продолжит свою усиленную подготовку к первом бою под эгидой UFC.

Напомним, Алмабаев дебютирует в мировом промоушене 5 августа. В октагоне он сразится с 31-летним ямайским бойцом Оде Осборном. Событие состоится в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Отметим, в апреле Асу Алмабаев подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC. Всего на счету 29-летнего казахстанского бойца 17 побед (11 из них досрочно) в ММА при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2025616-asu-almabaev-otpravilsya-v-ssha-dlya-podgotovki-k-debyutu-v-ufc/