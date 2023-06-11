Аманда Нуньес победила на турнире UFC 289

Аманда Нуньес. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Аманда Нуньес (Бразилия) одержала уверенную победу в главном поединке на турнире UFC 289, который состоялся в канадском городе Ванкувер. Она защитила титул, передает NUR.KZ.

В качестве претендентки выступила Ирен Алдана из Мексики.

Ирен ничего не смогла показать в октагоне. Нуньес полностью доминировала в бою. Она здорово работала в стойке, имела преимущество в партере.

Также чемпионка неплохо контрила, зарабатывая себе очки.

В итоге она одержала разгромную и уверенную победу. Счет судей 50-44, 50-44 и 50-43. Таким образом, она защитила титул чемпионки UFC в легчайшем весе.

Отметим, что изначально Нуньес должна была биться с Джулианной Пеньей. Однако Пенья получила травму.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2024259-amanda-nunes-pobedila-na-turnire-ufc-289/