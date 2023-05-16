Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну подписал контракт c новой организацией

Фрэнсис Нганну. Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну подписал контракт с американским промоушеном PFL (Professional Fighters League), передает пресс-служба организации.

Отмечается, что согласно эксклюзивному контракту Нганну получит ведущую роль в американской организации.

Правда дебютирует в PFL Фрэнсис только в середине 2024 года. Также согласно контракту африканский боец сохранил за собой право на проведение боксерских поединков. Именно по правилам бокса он планирует провести бой в 2023 году.

Кроме того, Нганну станет главой подразделения PFL Africa, ведь в ближайшем будущем PFL планирует начать экспансию на африканском континенте. Также боец получит место в совете директоров PFL, где будет представлять интересы других спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2020851-eks-chempion-ufc-frensis-ngannu-podpisal-kontrakt-c-novoy-organizatsiey/