Асу Алмабаев о дебюте в UFC: Соперник есть, сейчас идет процесс согласования

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев поделился новостями касательно дебютного поединка в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

По словам Асу, дата и соперник известен. О бое будет объявлено в ближайшее время.

"Соперник и дата есть. Сейчас идет процесс согласования. Официально объявим в ближайшее время", - сказал Алмабаев в интервью пресс-службе Octagon.

Напомним, что не так давно Асу Алмабаев подписал контракт с сильнейшей лигой мира UFC.

Всего на счету 29-летнего казахстанского бойца 17 побед (11 из них досрочно) в ММА при двух поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2018916-asu-almabaev-o-debyute-v-ufc-sopernik-est-seychas-idet-protsess-soglasovaniya/