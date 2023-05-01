Асылжан Бакытжанулы следующий бой проведет в Екатеринбурге

Асылжан Бакытжанулы. Фото: instagram.com/uae_warriors/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асылжан Бакытжанулы проведет поединок против россиянина Арсения Смирнова на турнире RCC 15 в Екатеринбурге (Россия), передает NUR.KZ.

Оба известны по своим выступлениям в ММА, но 13 мая их ждет трехраундовое противостояние в полутяжелом весе по правилам кикбоксинга.

Ранее Асылжан Бакытжанулы уже бился в промоушене RCС (Russian Cagefighting Championship). В декабре прошлого года в упорном бою он уступил россиянину Ивану Штыркову.

Отметим, что также на турнире RCC 15 в Екатеринбурге выступит российский боец казахского происхождения Ильяс Хамзин. Его соперником станет представитель Бразилии Магнус Конрадо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2018915-asylzhan-bakytzhanuly-sleduyuschiy-boy-provedet-v-ekaterinburge/