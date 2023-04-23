UFC Fight Night 222: Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса

Сергей Павлович. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night 222, где в главном бою вечера встретились россиянин Сергей Павлович и американец Кертис Блейдс, передает NUR.KZ.

Поединок между топовыми тяжеловесами не продлился всю дистанцию. Уже в первом раунде Павлович финишировал Кертиса Блейдса.

Тем самым Сергей одержал 18-ю победу в ММА при одной неудачи. Всего в UFC для него это уже шестая победа кряду (причем все завершил досрочно в первом раунде).

Тогда как для Кертиса Блейдса это поражение стало четвертым в карьере при 17 победах.

Напомним, что в рейтинге тяжеловесов UFC Сергей Павлович занимает третью строчку, а Блейдс - четвертую.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2017883-ufc-fight-night-222-sergey-pavlovich-nokautiroval-rayana-bleydsa/