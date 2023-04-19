Казахстанский боец готов бесплатно дебютировать в UFC

Магомед Кабардиев. Фото: instagram.com/kabardiev_mvp/

Казахстанский боец смешанных единоборств Магомед Кабардиев рассказал, как движется процесс его подписания в UFC (Ultimate Fighting Chapmionship), сообщает Youtube-канал "Ушатайка".

По словам Магомеда, он готов бесплатно дебютировать в сильнейшей лиге мира.

"Я думаю, мой менеджер Саят Абдрахманов полюбому постарается выбить максимально комфортные и хорошие условия. Но я скажу так: у меня сейчас такой настрой, что я готов там бесплатно дебютировать. Просто дебютировать. Бонус не будем считать. Бонус если заберу, то заберу.

А так готов дебют провести бесплатно. Пускай просто 15 минут мне дадут в клетке и дальше после этих 15 минут сами решат, какой контракт мне давать. Пока по контракту никаких конкретных цифр нет. Пока просто мой тренер с Саятом Абдрахмановым постоянно на связи. Они этот вопрос решают. Весь этот процесс, механизм запущен. Мы в ожидании", - заявил Кабардиев.

Напомним, что Магомед Кабардиев в ММА идет без поражений. На его счету десять побед. Также он является чемпионом организации Naiza.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2017474-kazahstanskiy-boets-gotov-besplatno-debyutirovat-v-ufc/