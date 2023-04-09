Хорхе Масвидаль проиграл в UFC Гилберту Бернсу и завершил карьеру

Определился победитель в соглавном поединке турнира UFC 287 в Майами (Флорида, США) между американцем Хорхе Масидалем и бразильцем Гилбертом Бернсом, передает NUR.KZ.
Им стал бразильский боец. Бой был рассчитан на три раунда и прошел всю дистанцию. Масидаль сумел оказать конкуренцию лишь в стартовом отрезке. Последующие два раунда контролировал Бернс.
В итоге он и одержал победу единогласным решением судей. Счет составил 30-27, 30-27, 29-28.
После поединка Масвидаль заявил, что завершает свою карьеру.
"Сегодня мой последний бой. Я больше драться не буду. Я бился на протяжении 20 лет",- сказал Хорхе.
Добавим, что в главном бою турнира за титул в среднем весе сразятся бразилец Алекс Перейра и Исраэль Адесанья из Новой Зеландии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2016037-horhe-masvidal-proigral-v-ufc-giblertu-bernsu-i-zavershil-kareru/