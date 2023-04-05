Перейра о бое с Адесаньей: Я уже сам себя боюсь

Алекс Перейра. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Действующий чемпион UFC в легком весе Алекс Перейра (Бразилия) рассказал о своей текущей форме перед реваншем с Исраэлем Адесаньей (Новая Зеландия), сообщает Youtube-канал мирового промоушена.

"Мне очень нравится тренироваться. Я обожаю драться. Единственное, мне с трудом дается трэш-ток. Хотя он мне вообще не нравится. Мое дело - это упорно тренироваться. Я люблю и умею это делать. И могу сказать, что в этом я очень хорош. И сейчас, перед бом с Исраэлем, я в такой форме, что уже сам себя боюсь",- сказал Перейра.

Напомним, Перейра и Адесанья проведут бой 9 апреля в рамках турнира UFC 287. Это будет второй очный поединок между бойцами. В первом сильнее оказался бразилец, победивший досрочно в пятом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2015613-pereyra-o-boe-s-adesaney-ya-uzhe-sam-sebya-boyus/