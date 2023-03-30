Генри Сехудо назвал причину своего возвращения в UFC

Генри Сехудо. Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Обладатель олимпийского "золота" по вольной борьбе, экс-чемпион UFC Генри Сехудо (США) рассказал, почему решил вернуться в мировой промоушен, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Henry Cejudo.

Напомним, Сехудо заявил о завершении карьеры бойца ММА в 2020 году. Однако в 2023 принял решение вернуться в октагон.

"Когда ты всего достиг в спорте, то хочешь просто расслабиться и наслаждаться жизнью. Однако чуть позже тебе становится скучно, постепенно страсть к соревнованиям возвращается. А мне нужен адреналин, кураж.

Я уже двойной чемпион и олимпийский чемпион. Я выиграл золотую медаль не в боксе, не в кикбоксинге, а одном из самом сложном виде единоборств - вольной борьбе. Сейчас дух соперничества вернулся ко мне. Я готов",- заявил Сехудо.

Добавим, что Сехудо в мае проведет бой против Алджамейна Стерлинга в рамках турнира UFC 288.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2014782-genri-sehudo-nazval-prichinu-svoego-vozvrascheniya-v-ufc/