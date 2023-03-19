Казахстанец нокаутировал узбекского бойца за 8 секунд на турнире UAE Warriors в Абу-Даби

Рустем Кудайбергенов. Фото: instagram.com/uae_warriors/

Казахстанский боец смешанных единоборств Рустем Кудайбергенов на турнире UAE Warriors в Абу-Даби (ОАЭ) установил рекорд лиги, одержав самую быструю победу нокаутом в истории, передает NUR.KZ.

Кудайбергенов финишировал своего оппонента из Узбекистана Ильхона Назимова первым же ударом. Официально в протоколе значится победа Рустема за восемь секунд.

Интересно, что это был первый бой казахстанского бойца в лиге UAE Warriors, причем вышел он в октагон на коротком уведомлении.

Тем самым Рустем Кудайбергенов одержал шестую победу в ММА при двух поражениях. Тогда как для узбекистанца Ильхома Назимова это поражение стало вторым в карьере при восьми победах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2013505-kazahstanets-nokautiroval-uzbekskogo-boytsa-za-8-sekund-na-turnire-uae-warriors-v-abu-dabi/