Стивен Томпсон о возможном бое Рахмонов - Чимаев: У Шавката будет преимущество над ним

Шавкат Рахмонов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Стивен Томпсон поделился мнением относительно возможного поединка между Шавкатом Рахмоновым и Хамзатом Чимаевым, сообщает Submission Radio.

По словам американского бойца, в этом бою у Шавката будет преимущество над Хамзатом. Стивен считает, что Рахмонов в стойке сильнее Чимаева.

"Я бы хотел увидеть бой Шавката с Хамзатом. Это был бы громкий бой. И мне кажется, что у Рахмонова будет преимущество над Чимаевым. Я думаю, что в стойке Шавкат сильнее Хамзата. У Чимаева есть опасная правая рука. Рахмонов же может комбинировать удары. Вы видели, какие "вертушки" он делал в бою с Нилом? Он умеет все. Также у него сильная борьба. Хамзат был бы крупнее, но Шавкат умеет справляться с топами. Он нацелен на титул. К тому же он идет без поражений: 17-0. Причем все бои закончил досрочно. Просто невероятно. Этот парень чертовски крут", - заявил Томпсон.

Напомним, что Шавкат Рахмонов и Хамзат Чимаев в ММА идут без поражений. На счету казахстанца 17 побед (все досрочно), тогда как представитель Швеции одержал 12 побед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2012700-stiven-tompson-o-vozmozhnom-boe-rahmonov-chimaev-u-shavkata-budet-preimuschestvo-nad-nim/