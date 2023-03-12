Петр Ян потерпел третье поражение подряд в UFC

Петр Ян. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец ММА Петр Ян потерпел поражение от грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC Fight Night 221, который состоялся в Лас-Вегасе (Невада, США), передает NUR.KZ.

Бой продлился все пять раундов. Преимуществом владел Двалишвили, который в итоге и одержал победу. Он выиграл единогласным решением судей: 50-45, 50-45, 50-45.

Таким образом, Ян потерпел третье поражение подряд. ранее он проиграл Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.

Двалишвили в свою очередь одержал девятую победу подряд.

Добавим, что в соглавном поединке россиянин Александр Волков выиграл у Александра Романова (Молдова). Он победил досрочно в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2012563-petr-yan-poterpel-trete-porazhenie-podryad-v-ufc/