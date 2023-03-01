Даррен Тилл и Зубайра Тухугов исключены из ростера UFC

Зубайра Тухугов. Фото: Paul Kane/Getty Images

Британский боец Даррен Тилл и россиянин Зубайра Тухугов были исключены из ростера UFC (Ultimate Fighting Championship), сообщает Тwitter-аккаунт UFC Roster Watch.

Напомним, что Даррен Тилл идет из серии трех поражений. Последний он потерпел от Дрикуса дю Плесси в декабре прошлого года.

Всего в активе британца 18 побед в ММА при пяти поражениях и одной ничьей.

Зубайра Тухугова также потерпел поражение в крайнем бою. Россиянин сенсационно проиграл бразильцу Рикардо Рамосу на турнире UFC 284.

Ранее два поединка Тухугова были отменены из-за того, что он провалил процедуру взвешивания. На счету Зубайры 20 побед, 5 поражений и 1 ничья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2011369-darren-till-i-zubayra-tuhugov-isklyucheny-iz-rostera-ufc/