Казахстанские бойцы успешно выступили на турнире UAE Warriors 36

Асылжан Бакытжанулы. Фото: instagram.com/uae_warriors/

Казахстанские бойцы смешанных единоборств Асылжан Бакытжанулы (14-4-1) и Бекзат Алмахан (14-1) успешно выступили на турнире UAE Warriors 36 в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ.

Бекзат Алмахан в трехраундовом поединке одержал победу единогласным решением судей над аргентинцем Мауро Мастромарини.

Для казахстанца эта победа стала 14-й в ММА при одной неудаче. Тогда как его соперник потерпел второе поражение в карьере при 9 победах.

Асылжан Бакытжанулы также одолел бойца из Аргентины Эмильяно Сорди. Казахстанец финишировал своего оппонента во втором раунде. Тем самым Асылжан одержал 14-ю победу в ММА.

Отметим, что Эмильяно Сорди в 2019 году был чемпионом лиги PFL в полутяжелом дивизионе. Благодаря этой победе Бакытжанулы сумел закрыть поражение от россиянина Ивана Штыркова на турнире RCC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2010886-kazahstanskie-boytsy-oderzhali-pobedu-na-turnire-uae-warriors-36/