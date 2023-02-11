Боец Даурен Ермеков: Было бы интересно выступить в Bellator

Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Чемпион Eagle FC в среднем весе казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков рассказал, в какой лиге хотел бы продолжить карьеру, сообщает Youtube-канал журналиста Руслана Гумилева.

Даурен заявил, что в случае закрытия промоушена Eagle FC, он бы хотел драться в американской лиге Bellator.

"Мне было бы интересно выступить в Bellator. В отличие от UFC, там есть шанс начать с ТОП-10. Плюс гонорары там намного выше", - заявил Ермеков.

Также казахстанский боец добавил, что у него осталось два боя по контракту с Eagle FC.

Напомним, что в прошлом году Даурен Ермеков был признан чемпионом этой организации в среднем весе после того, как действующий чемпион Фаридун Одилов не сумел сделать вес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2009030-boets-dauren-ermekov-bylo-by-interesno-vystupit-v-bellator/