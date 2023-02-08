Хамзат Чимаев: Рахмонов и Усман - хорошие бойцы, а Ковингтон - клоун

Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев описал двумя словами потенциальных соперников в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает Twitter-аккаунт Red Corner MMA.

В том числе, "Борз" назвал небитого казахстанца Шавката Рахмонова хорошим бойцом.

— Колби Ковингтон.

— Клоун.

— Хорхе Масвидаль.

— Фальшивый гангстер.

— Камару Усман.

— Хороший боец.

— Шавкат Рахмонов.

— Хороший боец.

— Алекс Перейра.

— Испуганный мальчик.

— Роберт Уиттакер.

— Хороший мальчик.

— Шон Стрикланд.

— Забавный парень.

— Конор Макгрегор.

— Шоумен.

Напомним, что Шавкат Рахмонов и Хамзат Чимаев выступают в полусреднем весе UFC. Оба бойца ни разу не проигрывали в ММА (у Шавката рекорд 16-0, у Хамзата 12-0).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2008628-hamzat-chimaev-rahmonov-i-usman-horoshie-boytsy-a-kovington-kloun/