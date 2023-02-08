Хамзат Чимаев: Рахмонов и Усман - хорошие бойцы, а Ковингтон - клоун

Шведский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев описал двумя словами потенциальных соперников в UFC (Ultimate Fighting Championship), передает Twitter-аккаунт Red Corner MMA.
В том числе, "Борз" назвал небитого казахстанца Шавката Рахмонова хорошим бойцом.
— Колби Ковингтон.
— Клоун.
— Хорхе Масвидаль.
— Фальшивый гангстер.
— Камару Усман.
— Хороший боец.
— Шавкат Рахмонов.
— Хороший боец.
— Алекс Перейра.
— Испуганный мальчик.
— Роберт Уиттакер.
— Хороший мальчик.
— Шон Стрикланд.
— Забавный парень.
— Конор Макгрегор.
— Шоумен.
Напомним, что Шавкат Рахмонов и Хамзат Чимаев выступают в полусреднем весе UFC. Оба бойца ни разу не проигрывали в ММА (у Шавката рекорд 16-0, у Хамзата 12-0).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2008628-hamzat-chimaev-rahmonov-i-usman-horoshie-boytsy-a-kovington-kloun/