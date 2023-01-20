Казахстанца Асу Алмабаева признали лучшим бойцом года

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Выступающий в наилегчайшем весе 28-летний казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев был признан лучшим бойцом 2022 года по версии BRAVE Combat Federation, передает NUR.KZ.

Одна из сильнейших лиг по смешанным единоборствам в Азии подвела итоги прошлого года. Так, в номинации "лучший боец года" победил казахстанец Асу Алмабаев.

В прошлом году "Зульфикар" одержал три победы в BRAVЕ CF (над азербайджанцем Имраном Магамаровым, американцем Заком Маковски и филиппинцем Кеннетом Манингатом) и вплотную приблизился к титульному бою.

Всего на счету казахстанского бойца 16 побед в ММА при одной неудаче.

Помимо Асу на звание лучшего бойца года претендовали канадец Брэд Катона, поляк Марчин Бандель, бразилец Хоилтон Латтербах и южноафриканец Чед Ханеком.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2006191-kazahstantsa-asu-almabaeva-priznali-luchshim-boytsom-goda/