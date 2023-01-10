Саят Абдрахманов: Цель была поднять ММА в Казахстане, подписать наших бойцов в UFC

Сергей Морозов, Шавкат Рахмонов, Саят Абдрахманов и Арман Царукян. Фото: instagram.com/sayatus/

Менеджер казахстанских бойцов в UFC Саят Абдрахманов рассказал о цели сделать своего подопечного чемпионом одной из ведущих лиг ММА, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал One Chance.

По словам Саята, изначально он не собирался становиться менеджером. Сейчас же его цель - сделать своего бойца чемпионом UFC.

"У меня не было в планах стать топовым менеджером, но были цели довести бойца до чемпионского пояса, поднять ММА в Казахстане, подписать спортсменов из нашей страны в UFC.

Впереди большие цели. Мне повезло, что я нашел ту стезю, которая мне подходит, тут я могу проявить свои сильные качества", - заявил Абдрахманов.

Напомним, что Саят Абдрахманов является менеджером таких казахстанских бойцов, как Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов, Жалгас Жумагулов и Дамир Исмагулов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004859-sayat-abdrahmanov-tsel-byla-podnyat-mma-v-kazahstane-podpisat-nashih-boytsov-v-ufc/