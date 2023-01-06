Кормье: Победа Волкановски над Махачевым станет самым большим апсетом в истории ММА

Александр Волкановски. Фото: Hans Gutknecht/Digital First Media/Los Angeles Daily News via Getty Images

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил предстоящий поединок между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Исламом Махачевым, передает NUR.KZ со ссылкой на sportskeeda.com.

"В смешанных единоборствах было много неожиданных результатом. На мой взгляд, победа Волкановски над Махачевым в итоге станет самым большим апсетом.

Если разобрать этот бой, то кажется, что Волкановски будет очень трудно победить, потому что Махачев хорош в стойке и превосходит в размерах.

Да, Волк - очень большой парень. Помните, мы много говорили о том, каким большим он был, когда играл в регби, но это не имеет значения. Он ведь все равно ниже ростом. Поскольку он ниже ростом, это дает Махачеву возможность доминировать. Так что я считаю, что возможная победа Волкановски над Махачевым станет самым большим апсетом в истории ММА",- озвучил Кормье.

Напомним, Махачев и Волкановски встретятся в октагоне 11 февраля. Ислам будет проводить первую защиту титула чемпиона UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2004432-korme-pobeda-volkanovski-nad-mahachevym-stanet-samym-bolshim-apsetom-v-istorii-mma/