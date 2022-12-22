"Они слишком мало платят бразильцам": Пауло Коста раскритиковал UFC

Пауло Коста. Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Бывший претендент на пояс чемпиона UFC в среднем весе Пауло Коста пожаловался на то, что американская организация слишком мало платит бойцам из Бразилии, сообщает NUR.KZ со ссылкой на MMA Fighting.

Ранее Пауло отказался от поединка против австралийца Роберта Уиттакера на турнире UFC 284 из-за низкого гонорара.

"Я думаю, что UFC предлагает слишком низкие цифры для бразильцев. Не знаю, чем они руководствуются. Может, они думают, что нам, бразильцам, не нужны деньги. Мол наша валюта стоит примерно в пять раз меньше доллара. Поэтому платят нам мелочь. И бразильцы на это соглашаются. Я тоже совершил эту ошибку. Знаю, что многие бразильцы также ее совершают. Но это нечестный бизнес", - заявил Коста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2002678-oni-slishkom-malo-platyat-braziltsam-paulo-kosta-raskritikoval-ufc/