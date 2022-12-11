Главный бой турнира UFC 282 завершился неожиданным исходом

Ян Блахович и Магомед Анкалаев. Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC 282, в главном бою которого встретились российский боец Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович, передает NUR.KZ.

Запланированный на пять раундов бой продлился всю дистанцию. Несмотря на превосходство Анкалаева, который нанес больше ударов и чаще переводил своего оппонента в партер, судьи зафиксировали ничью - 48:46, 47:48, 47:47.

Тем самым титул UFC в полутяжелом весе остался вакантным. После поединка Блахович признал победу своего соперника, тогда как Магомед пригрозил уходом из организации.

В со-главном поединке UFC 282 восходящая звезда ММА британец Пэдди Пимблетт победил решением судей американца Джэреда Гордона.

Также успешно дебютировал в сильнейшей лиге мира 18-летний мексиканец Рауль Росас-младший, победив сабмишнем в первом раунде американца Джея Перрина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2001034-glavnyy-boy-turnira-ufc-282-zavershilsya-neozhidannym-ishodom/