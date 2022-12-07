Генри Сехудо: Если Томпсон хочет стать чемпионом UFC, то ему не избежать боя с Рахмоновым

Генри Сехудо. Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо оценил перспективы Стивена Томпсона стать чемпионом организации в полусреднем весе, передает NUR.KZ.

По словам Генри, если "Вандербой" вновь нацелится на титульный бой, то ему не избежать встречи с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым.

"При всем уважении к Томпсону, я думаю, с его стороны было ошибкой бросать вызов Макгрегору и другим ударникам. Если у Стивена все еще есть мечта стать чемпионом UFC, ему не избежать таких борцов, как Шавкат Рахмонов", - на своей странице в Twitter Сехудо.

Напомним, что 4 ноября на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) Стивен Томпсон победил техническим нокаутом Кевина Холланда.

В рейтинге полусредневесов UFC "Вандербой" занимает шестое место, тогда как Шавкат Рахмонов - десятое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2000528-genri-sehudo-esli-tompson-hochet-stat-chempionom-ufc-to-emu-ne-izbezhat-boya-s-rahmonovym/