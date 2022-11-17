Боец Асу Алмабаев проведет бой с непобежденным филиппинцем

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев (16-2) в следующем поединке встретится с непобежденным филиппинцем Кеннетом Манингатом (6-0), передает NUR.KZ.

Бой состоится в рамках турнира Brave FC 66 26 ноября в Бали (Индонезия). Поединок пройдет в наилегчайшем дивизионе.

Изначально Асу Алмабаев должен был провести бой против представителя Бахрейна Мухаммада Идрисова. Но последний из-за травмы снялся с поединка.

Отметим, что 28-летний казахстанский боец в лиге Brave идет без поражений. В его активе три победы. Всего в ММА Алмабаев одержал 15 побед и потерпел одно поражение.

На счету 29-летнего Кеннета Манингата шесть побед и ноль поражений в смешанных единоборствах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1997710-boets-asu-almabaev-provedet-boy-s-nepobezhdennym-filippintsem/