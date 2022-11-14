Скончался экс-претендент на титул UFC Энтони Джонсон

Энтони Джонсон. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

В возрасте 38 лет скончался бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе и один из ярких нокаутеров в смешанных единоборствах Энтони Джонсон, сообщает NUR.KZ со ссылкой на TMZ.

По информации источника, Энтони умер после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Отметим, что Джонсон дважды бился за титул UFC в полутяжелом весе, но оба раза уступил Даниэлю Кормье. После последней попытки в 2017 году Энтони завершил карьеру.

В 2021 году американский боец возобновил карьеру и подписал контракт с Bellator. В том же году "Рамбл" успешно дебютировал в организации, нокаутировав бразильца Жозе Аугусто.

В октябре 2021 года Джонсон должен был провести бой с чемпионом Bellator Вадимом Немковым, но из-за болезни снялся с поединка.

Всего в ММА Энтони Джонсон провел 29 боев, в которых одержал 23 победы (17 из них досрочно) и потерпел шесть поражений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1997029-skonchalsya-eks-pretendent-na-titul-ufc-entoni-dzhonson/