Экс-чемпион UFC Генри Сехудо захотел биться за титул

Генри Сехудо. Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях из США Генри Сехудо обратился к главе мирового промоушена Дане Уайту с просьбой организовать ему титульный бой, передает NUR.KZ.

С предложением Сехудо выступил в своем Твиттере.

"Привет, Дана Уайт. Поскольку Дензел Стерлинг хочет поработать над своей рэп-карьерой, как насчет меня против Шона О'Мэлли в бою за временный титул?",- написал Сехудо.

Напомним, Генри Сехудо являлся чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. На Олимпийских игра-2008 в Пекине он выиграл золотую медаль в вольной борьбе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1995083-eks-chempion-ufc-genri-sehudo-zahotel-bitsya-za-titul/