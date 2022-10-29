UFC расторг контракт c бойцом из России

Аскар Аскаров. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Выступающий в наилегчайшем весе российский боец смешанных единоборств Аскар Аскаров заявил о своем уходе из UFC (Ultimate Fighting Champhionship), передает NUR.KZ.

Об этом 30-летний боец сообщил на своей странице в социальных сетях.

"В связи с тем, что мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту, я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ. Сначала приведем в порядок здоровье, а дальше будет видно, что и как", - написал в Instagram Аскаров.

Напомним, что всего в активе Аскара Аскарова 13 побед в ММА при одной неудаче. В UFC он одержал три победы, потерпел одно поражение и еще один бой свел вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994877-ufc-rastorg-kontrakt-s-perspektivnym-boytsom-iz-rossii/