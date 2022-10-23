Алджамейн Стерлинг защитил титул UFC

Алджамейн Стерлинг. Фото: Giuseppe CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

Американец Алджамейн Стерлинг успешно провел защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе в бою против соотечественника Ти Джея Диллашоу в рамках турнира в Абу-Даби, передает NUR.KZ.

В начале поединка Диллашоу получил травму руки, из-за чего не смог полноценно противостоять чемпиону.

Стерлинг воспользовался моментом. Он активно наносил большое количество ударов, пытался провести удушающий прием, но Ти Джей продержался до гонга.

Правда уже во втором раунде Стерлинг все-таки добил претендента, одержав победу техническим нокаутом.

Алджамейн во второй раз защитил титул и добился восьмой победы подряд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1994075-aldzhameyn-sterling-zaschitil-titul-ufc/