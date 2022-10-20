Чарльз Оливейра считает, что Ислам Махачев не достоин чемпионского боя

Чарльз Оливейра. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Чарльз Оливейра заявил, что его соперник Ислам Махачев не заслуживает биться за чемпионский пояс, сообщает NUR.KZ со ссылкой на MMAJunkie.

По словам бразильского бойца, Ислам получил такой шанс во многом благодаря своему наставнику Хабибу Нурмагомедову.

"Махачев заслужил уважения, но прямо сейчас он должен был драться с кем-то из пятерки сильнейших. Как это сделал я в свое время, чтобы получить титульный бой.

Так что можно сказать, что Ислам получил этот поединок из-за Хабиба Нурмагомедова. Не будь Хабиба рядом, ему бы пришлось пройти тот же путь, что и мне. Махачев не настоящий претендент, он не заслужил этого боя", - заявил Оливейра.

Напомним, что 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Чарльз Оливейра и Ислам Махачев разыграют вакантный титул UFC в легком весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1993561-charlz-oliveyra-schitaet-chto-islam-mahachev-ne-dostoin-chempionskogo-boya/