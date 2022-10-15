Боец Улан Тамгабаев выступит на турнире UAE Warriors 34

Улан Тамгабаев. Фото: instagram.com/tamgabaev92/

Выступающий в полулегком весе казахстанский боец смешанных единоборств Улан Тамгабаев проведет бой в одной из сильнейших лиг Азии - UAE Warriors, передает NUR.KZ.

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По информации пресс-службы организации, соперником 30-летнего казахстанца станет непобежденный боец из Узбекистана Жавохир Имамов. Поединок состоится 20 октября в рамках турнира UAE Warriors 34 в Абу-Даби (ОАЭ).

Отметим, что Улан Тамгабаев идет из серии трех побед. Причем все три встречи он завершил досрочно в первом раунде.

Всего в активе Улана Тамгабаева восемь побед в ММА при семи поражениях. Тогда как на счету Жавохира Имамова семь побед и ноль поражений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992882-boets-ulan-tamgabaev-vystupit-na-turnire-uae-warriors-34/