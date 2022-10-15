Боец Сабит Жусупов стал чемпионом AMC Fight Nights

Сабит Жусупов. Фото: vk.com/fightnightsofficial

Выступающий в легчайшем весе (до 61 кг) казахстанский боец смешанных единоборств Сабит Жусупов завоевал титул чемпиона организации AMC Fight Nights, передает NUR.KZ.

На турнире AMC Fight Nights 115 в Сочи (Россия) казахстанский боец победил россиянина Владимира Егояна единогласным решением судей.

Тем самым Сабит Жусупов стал обладателем чемпионского пояса организации в легчайшем весе.

Для казахстанца эта победа стала 13-й (из них 7 досрочно) в карьере при трех поражениях. Тогда как Владимир Егоян потерпел восьмое поражение в ММА при 21 победе.

Стоит отметить, что Сабит Жусупов стал третьим казахстанцем, кому удалось стать чемпионом AMC Fight Nights. Ранее титулами этой лиги владели Жалгас Жумагулов и Георгий Кичигин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992868-boets-sabit-zhusupov-stal-chempionom-amc-fight-nights/