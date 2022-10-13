Официально: Жалгас Жумагулов следующий бой проведет против Чарльза Джонсона

Жалгас Жумагулов - Манель Капе. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Казахстанский боец MMA Жалгас Жумагулов официально получил соперника на следующий поединок в рамках мирового промоушена (Ultimate Fighting Champhionship), передает NUR.KZ.

Жумагулов проведет бой против американца Чарльза Джонсона. Их встреча состоится 19 ноября в Лас-Вегасе (Невада, США) на арене UFC Apex. Поединок пройдет в лимите наилегчайшего веса.

В UFC Жалгас одержал одну победу. В пассиве у него четыре поражения. Последний свой бой казахстанец проиграл американцу Джеффу Молине решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1992456-ofitsialno-zhalgas-zhumagulov-sleduyuschiy-boy-provedet-protiv-charlza-dzhonsona/