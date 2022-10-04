Бойцы Шавкат Рахмонов и Дамир Исмагулов поднялись в рейтинге UFC

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанские бойцы смешанных единоборств Шавкат Рахмонов и Дамир Исмагулов улучшили свои позиции в обновленном рейтинге UFC (Ultimate Fighting Championship), передает NUR.KZ.

Непобежденный Шавкат Рахмонов в списке полусредневесов организации вошел в ТОП-10. Он сместил с десятой строчки бывшего претендента на титул Хорхе Масвидаля. Чемпионский титул в этом весе принадлежит Леону Эдвардсу.

Дамир Исмагулов также поднялся на одну позицию. В списке легковесов он сместил с 11-го места экс-чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора. Чемпионский пояс в этом дивизионе 22 октября в Аду-Даби (ОАЭ) разыграют россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

Отметим, что Шавкат Рахмонов и Дамир Исмагулов в UFC идут без поражений. В активе Шавката четыре победы, у Дамира - пять.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1991007-boytsy-shavkat-rahmonov-i-damir-ismagulov-podnyalis-v-reytinge-ufc/