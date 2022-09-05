Боец Георгий Кичигин вернется в октагон 23 сентября

Георгий Кичигин. Фото: instagram.com/georgiy_kichigin/

Казахстанский боец смешанных единоборств Георгий Кичигин следующий поединок проведет 23 сентября в Санкт-Петербурге (Россия) на турнире АСА 145, передает NUR.KZ

Как сообщает пресс-служба организации, соперником казахстанского бойца станет 33-летний Сиро Родригес из Бразилии. Бой пройдет в рамках полусреднего дивизиона.

На счету Кичигина 22 победы (из них 17 досрочно) в ММА при восьми поражениях. Последние две встречи в лиге АСА Георгий проиграл: Черси Дудаеву и Магомедсайгиду Алибекову.

В активе Сиро Родригеса 23 победы и 11 поражений. В предыдущем бою бразильский файтер досрочно уступил россиянину Саламу Абдурахманову.

Отметим, что 33-летний Георгий Кичигин становился чемпионом Fight Nights Global в полусреднем дивизионе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1986291-boets-georgiy-kichigin-vernetsya-v-oktagon-23-sentyabrya/