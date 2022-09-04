Сирил Ган нокаутировал Туивасу в главном бою турнира UFC в Париже (видео)

Сирил Ган. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Французский тяжеловес Сирил Ган одержал победу над Таем Туивасой (Австралия) в главном поединке турнира UFC on Fight Night 209 в Париже (Франция), передает NUR.KZ.

Ган владел преимуществом на протяжении всего времени встречи. В основном француз наносил удары по корпусу оппонента, набирая необходимые очки.

Во втором раунде Туиваса выбросил мощный удар в голову - Ган упал, но смог продолжить встречу.

Развязка наступила в третьем раунде. Сирил подключил к своим атакам выстрелы в голову. И после серии ударов ему удалось нокаутировать оппонента.

Эта победа стала для Гана 11-й. Единственное поражение он потерпел от действующего чемпиона Фрэнсиса Нганну.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1986085-siril-gan-nokautiroval-tuivasu-v-glavnom-boyu-turnira-ufc-v-parizhe-video/