Американская файтерша Пейдж Ванзант опубликовала откровенное фото

Пейдж Ванзант. Фото: instagram.com/paigevanzant/

Выступающая в первом наилегчайшем весе американская файтерша Пейдж Ванзант на своей странице в социальных сетях опубликовала новые снимки с откровенной фотосессии, передает NUR.KZ.

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На этот раз 28-летняя спортсменка взбудоражила своих подписчиков фотографиями в кожаной портупее.

Напомним, что Пейдж Ванзант 20 августа в Лондоне должна была провести бой в лиге Bare Knuckle FC, но ее поединок против американки Чарисы Сигала был перенесен на 15 октября в город Денвер (США).

Также с недавних пор секс-символ ММА выступает в профессиональном рестлинге All Elite Wrestling.

До этого Пейдж Ванзант долгое время выступала в UFC (Ultimate Fighting Championship), но добиться успехов в лиге ей не удалось.

Пейдж Ванзант является одной из самых популярных файтерш в мире. На ее Instagram-страницу подписаны свыше 3 млн пользователей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984583-amerikanskaya-faytersha-peydzh-vanzant-opublikovala-otkrovennoe-foto/