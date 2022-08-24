В UFC сменился лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий

Александр Волкановски. Фото: Hans Gutknecht/Digital First Media/Los Angeles Daily News via Getty Images

В мировом промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC) обновили рейтинг бойцов вне зависимости от весовой категории, после чего сменился лидер в топ-листе, передает NUR.KZ.

Так, на первое место переместился 33-летний чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (Австралия). С лидирующей позиции он сместил американца нигерийского происхождения Камару Усмана. Тот потерял сразу три позиции, закрепившись на четвертом месте.

Второе место теперь принадлежит Исраэлю Адесанье (Новая Зеландия). Чарльз Оливейра, представляющий Бразилию, замыкает тройку лучших

Напомним, Камару Усман во время шестой защиты титула чемпиона в полусреднем весе уступил британцу Леону Эдвардсу. Последний на недавнем турнире UFC 278 нокаутировал Камару в пятом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984504-v-ufc-smenilsya-lider-reytinga-luchshih-boytsov-vne-zavisimosti-ot-vesovyh-kategoriy/