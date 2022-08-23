Глава UFC извинился перед бойцом за внезапный допинг-тест

Дэйна Уайт. Фото: Amy Kaplan/Icon Sportswire via Getty Images

Президент самого популярного промоушена в мире UFC Дэйна Уайт принес извинения бойцу Пауло Косте за неожиданное допинг-тестирование, передает NUR.KZ со ссылкой на MMAJunkie.

Коста выразил недовольство тем, что ранним утром во время сгонки веса к нему заявились работники Антидопингового агентства США (USADA). Это случилось за несколько часов до взвешивания перед боем с Люком Рокхолдом в рамках турнира UFC 278.

Боец отметил, что был сильно обезвожен, а тест предусматривал также забор крови.

"Я уже извинился перед Костой за этот инцидент. Подобное никогда больше не повторится ни с одним бойцом. В USADA не так хорошо знают специфику. Нельзя идти к бойцу в шесть утра, когда он проходит процесс сгонки веса. Через несколько часов результат же будет точно таким же, так что можно подождать. Я уже провел разговор с USADA на эту тему",- озвучил Уайт.

Добавим, что свой поединок Коста выиграл решением судей. Также вместе с Рокхолдом он получил бонус за "Бой вечера".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1984439-glava-ufc-izvinilsya-pered-boytsom-za-vnezapnyy-doping-test/