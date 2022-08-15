Боец Дерек Брансон считает Шавката Рахмонова лучшим проспектом ММА

Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американский боец UFC Дерек Брансон включил казахстанца Шавката Рахмонова в список лучших проспектов (перспективных бойцов) ММА, передает NUR.KZ со ссылкой на Twitter-аккаунт спортсмена.

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38-летний американец поставил Шавката Рахмонова (16-0) на первое место в списке лучших проспектов ММА прямо сейчас.

Следом расположились россиянин Умар Нурмагомедов (15-0), представитель Великобритании Мухаммад Мокаев (8-0) и ирландец Ян Гэрри (14-1).

Отметим, что в смешанных единоборствах Шавкат идет без поражений. В активе Рахмонова 16 побед, причем все он завершил досрочно. В UFC его рекорд - 4-0.

В рейтинге полусредневесов UFC 27-летний казахстанский боец занимает 11 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1983261-boets-derek-branson-schitaet-shavkata-rahmonova-luchshim-prospektom-mma/