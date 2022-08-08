UFC снимает документальный сюжет о Шавкате Рахмонове

Шавкат Рахмонов. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Съемочная бригада промоушена UFC прилетела в Казахстан, чтобы снять документальный сюжет о известном казахстанском спортсмене Шавкате Рахмонове, сообщает Sports.ru.

Съемочная бригада UFC второй день работает в Алматы, снимая документальный сюжет о Шавкате Рахмонове в рамках шоу UFC Connected.

Рахмонов стал первым представителем Казахстана, принимающим участие в проекте UFC. Сюжет покажут перед следующим боем Шавката.

Напомним, что в последнем бою Шавкат Рахмонов победил досрочно опытного американского бойца Нила Магни. Всего в активе казахстанца 16 побед (все досрочно) в ММА и ноль поражений. Добавим, что казахстанский боец в UFC идет без поражений. В его активе четыре победы (все досрочно). Рахмонов занимает десятое место в рейтинге полусредневесов лиги.

Участвуйте в рейтинге "Экспрессы одной левой" и получайте еще больше удовольствия от спорта. Заряжайте экспрессы, собирайте баллы и выигрывайте iPhone 13 Pro Max.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1982242-ufc-snimaet-dokumentalnyy-syuzhet-o-shavkate-rahmonove/