Аманда Нуньес установила несколько новых рекордов UFC

Аманда Нуньес. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Известная спортсменка Аманда Нуньес на турнире UFC 277 вернула себе чемпионский пояс в легчайшем весе и установила несколько новых рекордов промоушена, сообщает Спорт-Экспресс.

Нуньес одержала 10 побед в женских титульных боях — это рекорд в истории UFC. Также она выиграла 15 боев в UFC, что является очередным рекордом среди всех женщин лиги. Помимо этого, бразильянка стала первой, кому удалось одержать 12 побед в истории женского легчайшего веса UFC.

В настоящее время Нуньес расположена на 5-м месте в истории UFC по количеству побед в титульных боях после Джона Джонса (14), Жоржа Сен-Пьера (13), Деметриуса Джонсона (12) и Андерсона Сильвы (11). Также она победила 7 бойцов, ранее владеющих титулом чемпиона UFC — это лучший показатель среди всех активных бойцов лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981190-amanda-nunes-ustanovila-neskolko-novyh-rekordov-ufc/