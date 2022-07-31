Итоги UFC 277: Нуньес победила Пенью, Анкалаев нокаутировал Смита

Аманда Нуньес. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

В американском Далласе (штат Техас) завершился турнир UFC 277, в главном бою которого состоялся реванш в легчайшем весе между чемпионкой Джулианной Пеньей и Амандой Нуньес, передает NUR.KZ.

Запланированный на пять раундов поединок продлился всю дистанцию. В итоге единогласным решением судей победу одержала Аманда Нуньес. Тем самым бразильянка взяла реванш у Пеньи и вернула себе титул UFC в легчайшем весе.

В со-главном бою вечера Брэндон Морено одолел новозеландца Кай Кара-Франс техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, мексиканский боец стал временным чемпионом UFC в наилегчайшем весе.

Девятую подряд победу в сильнейшей лиге мира одержал полутяжеловес Магомед Анкалаев. Российский боец досрочно остановил американца Энтони Смита во втором раунде.

Еще один представитель России супертяжеловес Сергей Павлович в первом раунде техническим нокаутом победил американца Деррика Льюиса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981056-itogi-ufc-277-nunes-pobedila-penyu-ankalaev-nokautiroval-smita/