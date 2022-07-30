Куат Хамитов начал подготовку к бою

Куат Хамитов. Фото: instagram.com/kuat__khamitov

Известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов заявил о том, что начал подготовку к своему первому бою после возобновления карьеры, сообщает Instagram-аккаунт спортсмена.

"Понедельник, 1 августа, начинаем подготовку. Конец сентября, точную дату и соперника сообщим позже", – написал Хамитов на своей странице в Instagram.

Напомним, что Куат Хамитов в январе текущего года объявил о завершении карьеры, однако позднее изменил свое решение.

Свой последний бой Куат провел в сентябре 2021 года, проиграв решением Марифу Пираеву в рамках лиги AMC Fight Night.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1981004-kuat-hamitov-nachal-podgotovku-k-boyu/