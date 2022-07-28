Российская спортсменка намерена получить гражданство США

Яна Куницкая. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Известная российская девушка-боец UFC Яна Куницкая заявила о том, что намерена получить гражданство Соединенных Штатов Америки, сообщает Metaratings.

"Отстранение российских спортсменов — это очень обидная ситуация. Я не хочу рассматривать ее с точки зрения политики, но люди тренируются всю жизнь и потом не могут выступать.

Я не знаю, как бы поступила на их месте. К счастью, на UFC это не сказывается, разве что кому-то визу тяжело открыть. Я бы не стала осуждать тех, кто хочет получить другое гражданство из-за того, что им запретили выступать.

Ты с детства занимаешься любимым видом спорта и идешь к своей цели, а тут непонятно, насколько все это затянется. Мое решение принять второе гражданство ни с чем таким не связано.

Я бы все равно его принимала, потому что мы здесь живем, ребенок уже с американским гражданством, поэтому нам это нужно", – заявила Куницкая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1980672-rossiyskaya-sportsmenka-namerena-poluchit-grazhdanstvo-ssha/