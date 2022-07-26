Хамзат Чимаев: Если UFC хочет, я подерусь с Шавкатом Рахмоновым

Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал потенциальный поединок с казахстанским спортсменом Шавкатом Рахмоновым, сообщает Youtube-канал MMAFightingonSBN.

"Шавкат хорошо идет, 15-0 или сколько там? Уже в топ-10. Если он поднимется еще, я подерусь с ним. Но пока он далеко от меня, ему нужно драться с Гилбертом, еще с кем-то из топ-5. И если выиграет, я готов. Хотя если UFC хочет, я подерусь с ним хоть сегодня. Если я здоров, доволен, я дерусь всегда", - заявил Чимаев.

Напомним, что 11 сентября в рамках турнира UFC 279 Хамзат Чимаев проведет бой с Нейтом Диасом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1980186-hamzat-chimaev-esli-ufc-hochet-ya-poderus-s-shavkatom-rahmonovym/