Артем Резников попросил АСА организовать ему бой с Али Баговым

Артем Резников. Фото: instagram.com/artem.rez

Казахстанский боец Артем Резников высказался по поводу скандального поединка между Али Баговым и Рашидом Магомедовым в рамках Гран-при АСА в легком весе, передает NUR.KZ.

Напомним, что четвертьфинальный поединок Гран-при АСА между Баговым и Магомедовым не был завершен до конца. Перед пятым раундом основатель лиги АСА Маирбек Хасиев вышел в клетку и досрочно остановил бой за пассивность бойцов.

Отметим, что победитель этого поединка должен был встретиться в полуфинале Гран-при АСА с Артемом Резниковым.

В свою очередь казахстанский боец попросил АСА организовать ему бой с Али Баговым.

"Всех приветствую. Хочу выразить свое мнение по поводу четвертьфинала Гран-при в легком весе между Али Баговым и Рашидом Магомедовым, так как по итогам их боя должен был определиться мой соперник.

Я не думаю, что это был договорной бой, просто каждый из них питает огромное уважение друг к другу и каждый из них ждал, что соперник ударит первым. Также хочу выразить слова поддержки в сторону Багова! По сути, он делал то, что всегда делал, он никогда особо в стойке не работал, его сильная сторона — борьба и грепплинг.

Но подчеркну, что лига поступает правильно, стараясь организовать конкурентные бои. Это, прежде всего, забота о болельщиках. Ведь все это — для них. Но все же хочу обратиться к лиге от своего лица и от лица фанатов ММА.

Все хотят увидеть мой бой с Али Баговым, определенная стилистика придает боям зрелищности. Поставь хорошего ударника против ударника, и мы получим эффектную зарубу в стойке, борца против борца — красивую зрелищную борьбу. Али тот боец, который на протяжении долгих лет выступает в лиге АСА, и я не помню ни одного его боя в другой организации.

Я слышу разные разговоры, кто-то считает, что на замену следует поставить Хакрана, но он проиграл Раисову в первом бою гран-при! Рассматривают реванш с Рамосом, но Дэви не выиграл у меня ни одного раунда из 5, а реванши дают при близких поединках, но не при явном доминировании и не в рамках одного Гран-при. Да, я понимаю, что произошло, но надеюсь на снисхождение лиги в отношении Али!

В любом случае полуфинал Багов - Резников - афиша куда привлекательнее для фанатов, чем мой бой с Хакраном или реванш с Рамосом. Давайте сделаем это для фанатов. В полуфинале старая школа против новой? Раисов - Вартанян и я против Али! Вот и посмотрим, кто выйдет в финал!

Возможно, руководство лиги АСА сейчас все проанализирует и не будет слишком строго наказывать своих топовых бойцов, которые верой и правдой столько лет делали имя как себе, так и своему промоушену.

Тем более на записях в карточках судей Али забрал 3 раунда из 4 (хоть и не били друг друга, а боролись, но все же Али вел бой)", - написал Резников в Instagram.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1979909-artem-reznikov-poprosil-asa-organizovat-emu-boy-s-ali-bagovym/