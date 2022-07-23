Чарльз Оливейра готов к бою с Хабибом Нурмагомедовым

Чарльз Оливейра. Фото: cbssports.com

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра прокомментировал потенциальный бой с экс-чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Чемпионат.

"Является ли моей мотивацией для победы над Махачевым возможное возвращение Хабиба Нурмагомедова? Это вопрос, который вам нужно адресовать не мне. Хабиб ушёл в отставку заслуженно, я сосредоточен на бое в октябре. Затем я вернусь в Бразилию, а уже в январе буду готов к новому поединку.

Мы должны уважать мнения и решения людей. Я уважаю то, что Хабиб делал на протяжении многих лет. Конечно, если я выиграю бой у Ислама и он решит сразиться со мной, то я готов, я здесь", — заявил Оливейра.

Напомним, 22 октября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 280, в рамках которого Чарльз Оливейра проведет титульный поединок с российским бойцом Исламом Махачевым – учеником Хабиба Нурмагомедова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1979900-charlz-oliveyra-gotov-k-boyu-s-habibom-nurmagomedovym/