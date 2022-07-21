Петр Ян проведет бой с Шоном О’Мэлли

Петр Ян. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Известный российский боец UFC Петр Ян в октябре текущего года подерется с американским спортсменом Шоном О’Мэлли, сообщает ESPN.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби россиянин подерется с американцем Шоном О’Мэлли. Главным событием турнира станет бой за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

В последнем поединке Ян в апреле этого года проиграл в реванше раздельным решением судей Алджамейну Стерлингу.

О’Мэлли в начале июля подрался с Педро Муньозом, но бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны американца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1979595-petr-yan-provedet-boy-s-shonom-omelli/