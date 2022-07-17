Чарльз Оливейра признан бойцом года

Чарльз Оливейра. Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Бывшего чемпиона UFC Чарльза Оливейру признали лучшим бойцом года по версии ESPY Award, сообщает Twitter-аккаунт Меган Оливи.

В номинации Оливейра обошел Алекса Волкановски, Камару Усмана, Джулианну Пенью и Кайлу Харрисон.

Чарльз стал чемпионом UFC в 2021-м, финишировав Майкла Чендлера, после чего досрочно победив Дастина Порье и Джастина Гейджи.

Напомним, что в этом году Чарльз Оливейра стал первым чемпионом в истории UFC, который лишился пояса из-за проваленного взвешивания. Оливейра провалил взвешивание на турнире UFC 274 перед боем с Джастином Гэтжи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978883-charlz-oliveyra-priznan-boytsom-goda/