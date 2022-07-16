Бывший чемпион UFC заявил о намерении вернуться в октагон

Хабиб Нурмагомедов и Даниэль Кормье. Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Известный боец ММА Даниэль Кормье поделился своими планами на будущее и заявил о намерении провести еще один бой в UFC, сообщает MMA Fighting.

"Когда я уходил в отставку, то сказал, что буду драться только за пояса чемпионов. Но я не заслуживаю боя за титул в тяжелом весе. Стипе Миочич не чемпион, а он избил меня в двух последних боях.

Если бы я принял решение снова драться, то мне пришлось бы спуститься в полутяжелый вес. Потому что я не проиграл, когда уходил из этого дивизиона.

Помните, я освободил титул, когда Джон Джонс собирался драться с Густафссоном. Так что если я добровольно отказался от титула, то возможно, я смогу получить чемпионский бой. Эй, Дэйна Уайт, я могу подраться с Иржи Прохазкой? В этом что-то есть.

Могу сказать, что если это должно случиться, то лучше поскорее, потому что в марте мне уже 44", – заявил Кормье.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/1978830-byvshiy-chempion-ufc-zayavil-o-namerenii-vernutsya-v-oktagon/